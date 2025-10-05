¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¡×¡¡¶Ø¼ò¤·¤¿½ÐÍè±Ç¤¨¤Ï¡Ö100ÅÀËþÅÀ¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡¢3960±ß¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡½éË¬Ìä¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ç»£±Æ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡ÖÎ¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÇò¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤ÄÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÉáÃÊ¤«¤é±¿Æ°¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¤Èþ°Õ¼±¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤ªÊ¢¼þ¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¢¤ÎÅØÎÏ¤â¡£ºÇ½ªÆü¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¡Ö»î°û¤ò¤·¤Æ¥×¥ÁÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡27Ç¯Á°¤È¡¢¸½ºß¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î»þÂå¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥Ý¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¡Ê¿§Ì£¤Ê¤É¤ò¡Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¼Ì¿¿¤ò¡Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤«¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤ì¤ë¡£²è´üÅª¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö20Âå¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤·¤ï¤Î¿ô¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾Ð¤¤Êý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç100ÅÀËþÅÀ¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡Ö²Î¤ÎÊý¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¡£24Ç¯¤Ë»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç½ÐÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¡£É×¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¡Ê53¡Ë¤ä22ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ´¶ÁÛ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬SNS¤È¤«¤Ç½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Ì¼¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈSNS¤òÄÌ¤·¤Æ°Õ»×¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡