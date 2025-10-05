¡Ú³ÚÅ·¡Û²¬Åç¹ëÏº¤é3Áª¼ê¤òËõ¾Ã¡¡5Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤¬º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï5Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç3Áª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤òÍ½Äê¡£Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¡¢ºä°æÍÛæÆÅê¼ê¡¢²¬Åç¹ëÏºÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
Á°Æü4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢ºä°æÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó1¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¡£
2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¸Å¼ÕÅê¼ê¤Ï3²ó1¼ºÅÀ¡£8²ó¤Î¼ºÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ(ÀèÈ¯¤Ï18»î¹ç)¤Ç¡¢7¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.70¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£²¬ÅçÁª¼ê¤Ï¡¢°úÂà»î¹ç¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Î8²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£°ÂÂÇ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í14Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»1011»î¹ç¡¢813°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£