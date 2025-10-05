½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×40¼þÇ¯µÇ°À¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤À¤á¤Ç¤Í¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤¬5Æü¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î40¼þÇ¯µÇ°À¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
MC¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ö¡Ê½ÐÀî¤ÎÀ¸½Ð±é¤Ï¡Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤À¤á¤Ç¤Í¡£ÀÄ¿¹¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½ÐÀî¤ÏVTR¤ÇÈÖÁÈ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡Ö40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¼ËÍ¤â¤Í¡¢ÀµÄ¾¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¾ì¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤â¤¦²ù¤·¤¯¤Æ¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¼ÙËâ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù30¼þÇ¯½Ð¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËè²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
VTR¼ýÏ¿¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢½ÐÀî¤Ï¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡Ä¡È»ÄÇ°¤Ç¤¹¡É¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÈÈ¾Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯Á°¤¸¤ãÃÙ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡Ä40¼þÇ¯¤À¤«¤é¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡Ë¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê½ÐÀî¤Ï¡Ë¤Û¤ó¤È¤ËÍè¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È½ÐÀî¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£