º´²ì¡¦¶â´Ý¹¸Êå¤¬»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤ÎB1ÄÌ»»6000ÆÀÅÀÃ£À®¡Ä¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×

¡¡10·î4Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè1Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£92－68¤È24ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥·¥åー¥¿ー¤Î¶â´Ý¹¸Êå¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È5ËÜ¤ò´Þ¤à23ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò³«ËëÀï¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶â´Ý¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÇB1¸Ä¿ÍÄÌ»»6000ÆÀÅÀ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®¡£B¥êー¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤¤¤¦²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¶â´Ý¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤Ä¤¦¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤ÎµÏ¿¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯ÎäÀÅ¤Ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦ー¤ó¡Ä¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ¯Îð¤â¡¢¤â¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦Ä¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤É¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¼è¤ì¤ë¤«¡¢¿¤Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡µÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë³èÌö¤Ç¡¢¥Áー¥à¤òÇòÀ±È¯¿Ê¤µ¤»¤¿¶â´Ý¡£ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Îº´²ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÆÀÅÀÎÏ¡Ä¶â´Ý¹¸Êå ³«ËëÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
