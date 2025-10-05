¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ç¡ª¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à´ÊÃ±¥á¥¤¥ó¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯±ößÖ¤á¡×¡Ö¤ß¤½¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨14ÉÊ¡ÛÆù¤äµû¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ¡ª¤«¤Ë¤«¤Þ¡õ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º
ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¡£¤·¤«¤·¡¢µû¤ÎÎý¤êÊª¡Ö¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ë¤âÉûºÚ¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥»¥í¥ê¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¿©´¶¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÎÉ¤¤¡Ö±ößÖ¤á¡×¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤ß¤½Ì£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤ß¤½¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×2ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¥»¥í¥ê¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯±ößÖ¤á
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤² ¡Ä3Ëç(Ìó135g)
¡¦¥»¥í¥ê ¡Ä1/2ËÜ
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¥Û¡¼¥ë¥³¡¼¥ó ¡Ä60g
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¼ò¡¡
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥»¥í¥ê¤Ï5mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
3. ¥»¥í¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¥Û¡¼¥ë¥³¡¼¥ó¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬163kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨)
¢£¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ß¤½¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼
¤ß¤½É÷Ì£¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¤Ï¤´ÈÓ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤² ¡Ä2Ëç(Ìó100g)
¡¦¤Ê¤¹ ¡Ä2¸Ä
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó ¡Ä1¸Ä
¡¦Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/3ËÜ
¢£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤ß¤½ ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ê¤¹¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Í¤®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ê¤¹¤ò¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¿å¤±¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Í¤®¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
3. Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬255kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Æ£°æ·Ã)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢Ç®¡¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¡£¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨¡¢Æ£°æ·Ã¡¡»£±Æ¡¿Í¸¸ýµþ°ìÏº¡¢ÃÝÆâ¾ÏÍº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»