ºÇ¶á¿©¤Ù²á¤®µ¤Ì£¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÆ¦Éå¤¬¼çÌò¤ÎÂçËþÂ¥ì¥·¥Ô¡ÖÆ¦Éå¥«¥Ä¡×¡Ö¥Á¥êßÖ¤á¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿ÉÌ£¤Ê¤·¤Ç»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª¡ÖÇòËãÇÌÆ¦Éå¡×
ºÇ¶á¿©¤Ù²á¤®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë...¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ¦Éå¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¡£Æù¤äµû¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¢£Æ¦Éå¥«¥Ä
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤í¤â¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÆ¦Éå¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤â¤á¤óÆ¦Éå¡ÄÂç1Ãú¡ÊÌó350g¡Ë
ÍÏ¤Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡ÄÅ¬ÎÌ
ø¤·¤ç¤¦¤¬½Á¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1/2
¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä
ø¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2
ø¥ì¥â¥ó½Á¡Ä¾®¤µ¤¸2
¾®ÇþÊ´¡¡¥Ñ¥óÊ´¡¡¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Æ¦Éå¤Ï²¼µ¤ÎPoint¤ò»²¾È¤·¤Æ¿å¤¤ê¤·¡¢½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤ÆÍÏ¤Íñ¤Ë¤¯¤°¤é¤»¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ö¤¹¡£
Point
Æ¦Éå¤ò¥Ð¥Ã¥È¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±ï¤Î¤¢¤ë»®¡Ë¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¹â¤µ2¡Á3cm¤Î¹âÄãº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ð¤á¤ËÃÖ¤¯¡£15¡Á20Ê¬¤ª¤¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£
2¡¥Ä¾·Â22cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÌó170¡î¤ËÇ®¤·¡¢1¤òÆþ¤ì¤ë¡£»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢4¡Á5Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¥´ï¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¡¢A¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¡¢B¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò¡¡1¿ÍÊ¬439kcal¡¡±öÊ¬1.6g¡Ë
¢£Æ¦Éå¤Î¥È¥Þ¥È¥Á¥êßÖ¤á
¤È¤í¤È¤í¤ÎÆ¦Éå¤Ë´Å¿É»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤ì¤ò¤«¤é¤á¤Æ
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡ÄÂç1Ãú¡ÊÌó350g¡Ë
¥È¥Þ¥È¡Ê´°½Ï¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä2¸Ä¡ÊÌó350g¡Ë
ËüÇ½¤Í¤®¡Ä4ËÜ
¢£A
øÄ¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä10cmÊ¬
ø¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1ÊÒÊ¬
ø¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øº½Åü¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2
øÆ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¢£C¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥È¥Þ¥È¤Ï6¡Á8ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËA¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£B¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢Âç¤¤¯º®¤¼¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
3¡¥¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢Æ¦Éå¤ò¥«¥ì¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÂç¤¤á¤Î°ì¸ýÂç¤Ë¤¹¤¯¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4¡¥C¤ò¤â¤¦°ìÅÙº®¤¼¤Æ¤«¤é²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ËüÇ½¤Í¤®¤È¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢¼êÁá¤¯´ï¤ËÀ¹¤ë¡ÊÍ¾Ç®¤Ç¥È¥Þ¥È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡Ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò¡¡1¿ÍÊ¬232kcal¡¡±öÊ¬1.4g¡Ë
¤ß¤½½Á¤Î¶ñ¤äÎä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ö¤Ë²ó¤ê¤¬¤Á¤Ê¿©ºà¤ÎÆ¦Éå¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
