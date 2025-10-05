¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ÉÂÎ½Å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ÏÆ¦Éå¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¼çºÚ¥ì¥·¥Ô


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿ÉÌ£¤Ê¤·¤Ç»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª¡ÖÇòËãÇÌÆ¦Éå¡×

ºÇ¶á¿©¤Ù²á¤®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë...¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ¦Éå¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¡£Æù¤äµû¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£

¢£Æ¦Éå¥«¥Ä

¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤í¤â¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÆ¦Éå¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼

Æ¦Éå¥«¥Ä


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

¤â¤á¤óÆ¦Éå¡ÄÂç1Ãú¡ÊÌó350g¡Ë

ÍÏ¤­Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬

¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡ÄÅ¬ÎÌ

¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä

­ø¤·¤ç¤¦¤¬½Á¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

­ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1/2

¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä

­ø¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2

­ø¥ì¥â¥ó½Á¡Ä¾®¤µ¤¸2

¾®ÇþÊ´¡¡¥Ñ¥óÊ´¡¡¥µ¥é¥ÀÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥Æ¦Éå¤Ï²¼µ­¤ÎPoint¤ò»²¾È¤·¤Æ¿å¤­¤ê¤·¡¢½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤ÆÍÏ¤­Íñ¤Ë¤¯¤°¤é¤»¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ö¤¹¡£

Point

Æ¦Éå¤ò¥Ð¥Ã¥È¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±ï¤Î¤¢¤ë»®¡Ë¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¹â¤µ2¡Á3cm¤Î¹âÄãº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ð¤á¤ËÃÖ¤¯


Æ¦Éå¤ò¥Ð¥Ã¥È¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±ï¤Î¤¢¤ë»®¡Ë¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¹â¤µ2¡Á3cm¤Î¹âÄãº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ð¤á¤ËÃÖ¤¯¡£15¡Á20Ê¬¤ª¤­¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£

2¡¥Ä¾·Â22cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÌó170¡î¤ËÇ®¤·¡¢1¤òÆþ¤ì¤ë¡£»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢4¡Á5Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë¡£

3¡¥´ï¤Ë¥­¥ã¥Ù¥Ä¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¡¢A¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¡¢B¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤ë¡£

¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò¡¡1¿ÍÊ¬439kcal¡¡±öÊ¬1.6g¡Ë

¢£Æ¦Éå¤Î¥È¥Þ¥È¥Á¥êßÖ¤á

¤È¤í¤È¤í¤ÎÆ¦Éå¤Ë´Å¿É»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤ì¤ò¤«¤é¤á¤Æ

Æ¦Éå¤Î¥È¥Þ¥È¥Á¥êßÖ¤á


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡ÄÂç1Ãú¡ÊÌó350g¡Ë

¥È¥Þ¥È¡Ê´°½Ï¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä2¸Ä¡ÊÌó350g¡Ë

ËüÇ½¤Í¤®¡Ä4ËÜ

¢£A

­øÄ¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä10cmÊ¬

­ø¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1ÊÒÊ¬

­ø¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1

¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä

­øº½Åü¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2

­øÆ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¢£C¡ãº®¤¼¤ë¡ä

­øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1

¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥¥È¥Þ¥È¤Ï6¡Á8ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËA¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£B¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢Âç¤­¤¯º®¤¼¤ÆßÖ¤á¤ë¡£

3¡¥¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤·¤Æ¤­¤¿¤é¡¢Æ¦Éå¤ò¥«¥ì¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÂç¤­¤á¤Î°ì¸ýÂç¤Ë¤¹¤¯¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£

4¡¥C¤ò¤â¤¦°ìÅÙº®¤¼¤Æ¤«¤é²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ËüÇ½¤Í¤®¤È¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢¼êÁá¤¯´ï¤ËÀ¹¤ë¡ÊÍ¾Ç®¤Ç¥È¥Þ¥È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡Ë¡£

¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò¡¡1¿ÍÊ¬232kcal¡¡±öÊ¬1.4g¡Ë

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤ß¤½½Á¤Î¶ñ¤äÎä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ö¤Ë²ó¤ê¤¬¤Á¤Ê¿©ºà¤ÎÆ¦Éå¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª

»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡±ÉÍÜ´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò