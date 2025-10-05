B¥êー¥°¤«¤éºÆ¤ÓNBA¤ÎÉñÂæ¤Ø¡Ä¥¦¥ë¥Ö¥º¤Î¥¢¥ê¥¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ë½Ð¾ì
¡¡10·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¥Ú¥Ã¥«¥ó¥¬¡¦¥¢¥êー¥Ê¤ÇNBA¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¤¬¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é12ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢126－116¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Î¤¦¤Á¥ë¥Ç¥£¡¦¥´¤Ù¥¢¡¢¥É¥ó¥Æ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥¾¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Þ¥¯¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¢¥Ê¥º¡¦¥êー¥É¤Î4Ì¾¤¬12Ê¬¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¡£¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î1¿Í¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥¢¥ê¥¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤À¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎNBA¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜÁ´ÂÎ50°Ì»ØÌ¾¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤ØÆþÃÄ¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ËNBAÄÌ»»76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï³èÌö¤Î¾ì¤ò´Ú¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë°Ü¤·¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤ËÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ´60»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ12.7ÆÀÅÀ9.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡206¥»¥ó¥Á98¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï89－77¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê3Ê¬56ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー½øÈ×¤Þ¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢7Ê¬32ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµó¤²¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë¤Î»îÅê¿ô¤Ï0ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï8Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä 116－126 ¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º
DEN¡Ã28¡Ã35¡Ã17¡Ã36¡Ã¡á116
MIN¡Ã40¡Ã32¡Ã24¡Ã30¡Ã¡á126