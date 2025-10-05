¿¨¤ì¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¿´ÃÏÎÉ¤¤¡ª¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡Û¤ÎÀÜ¿¨Îä´¶¥¯¡¼¥ëÊú¤Ëí¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
Êú¤¤·¤á¤Æ¤Ò¤ó¤ä¤ê¡ª¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡Û¤ÎÀÜ¿¨Îä´¶¥¯¡¼¥ëÊú¤Ëí¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î7Æü(²Ð)0:00¡Á10Æü(¶â)23:59¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤ÎÀÜ¿¨Îä´¶¥¯¡¼¥ëÊú¤Ëí¤Ï¡¢Q-MAX0.461¤Î¹â¤¤Îä´¶ÃÍ¤ò»ý¤Ä¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Êú¤Ëí¤Ç¤¢¤ë¡£½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÜ¿¨Îä´¶¤Î´ð½à¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤ÎQ-max¤¬0.4°Ê¾å¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿¨¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Îä´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
Êú¤Ëí¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤ëÀÜ¿¨Îä´¶ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤ÏµÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤È©¿¨¤ê¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡£È©Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥È¿¥¤ê¤¬¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤´¶¿¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤ï¤¿¤ÎÂ®´¥À¤â¹â¤¯¡¢Éô²°´³¤·¤Ç¤â´¥¤¤ä¤¹¤¤¡£
Ãæ¤ï¤¿¤Ë¤Ï¹³¶ÝËÉ½¤ï¤¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤ä´À¡¢Èé»é¤Ë¤è¤ë·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£¥«¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óËÜÂÎ¤Ï¼êÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¡£
½ë¤¯¤Æ¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤â¡¢¤³¤ÎÊú¤Ëí¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦°Â¿´¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¡¢¥µ¥é¥µ¥é¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶·é¤Ê¤³¤ÎÊú¤Ëí¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯ºÇ¹â¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
