¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¦¡¦¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬½÷À½é¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ÆÀÉ¼¤Ç¤·¤¿¡£¸©Áª½Ð¤ÎÂåµÄ»Î¡¦±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤¬¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤Îºþ¿·¤òµá¤á¤ë°Õ»×¤Ê¤É¤¬¾®Àô»á»Ù»ý¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î³«É¼ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤Ç¤Ï4Æü¤Î¸áÁ°10»þÁ°¤«¤éÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î³«É¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ï9184¿Í¤Ç¡¢ÅêÉ¼Áí¿ô¤Ï6895É¼¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï75¡¥08%¤ÈÁ°²ó¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ï¢¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤Î2438É¼¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï2ÈÖÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¸á¸å¤«¤é¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¸©Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤¬»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸õÊä¤Ï±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤¬¾®Àô¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¤¬ÌÐÌÚÉÒ½¼¤µ¤ó¤ò¡¢²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷¤Î¤¿¤áÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬½÷À½é¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤ÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¸©Ï¢¤Î°ËÆ£´´»öÄ¹¤Ï¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦°ËÆ£½ÅÀ®´´»öÄ¹¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
³¹¤Î¿Í¤Î¿Í¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡
³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤¹¤Í¡£Êª²Á¹âÂÐºö¡£¤Þ¤º¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
»²±¡Áª¤Î¸øÌó¼Â¹Ô¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Ê¤Þ¤ºÆ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÁíºÛ¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Í¸¢¼Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£