1Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÂç²èÌÌ¡ª ¥Ë¥È¥ê¤È¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò¶¦Æ±³«È¯
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï10·î7Æü¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡ÖNEPK220MMJ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9990±ß¡£
¡¡¡ÖNEPK220MMJ¡×¤Ï¡¢½Å¤µÌó630g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤µ110ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ÇºÇÂç120¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÅê±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£HDMIÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥²¡¼¥àµ¡¡¢PC¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡´ï¤Î±ÇÁü¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎÇØÌÌ¤ÎUSB¥Ý¡¼¥È·ÐÍ³¤Ç¡¢USB¥á¥â¥ê¡¼¤äUSBÀÜÂ³¤Î³°ÉÕ¤±HDD¤Ê¤É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÃÖºî¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤ÆÄ¾¤Á¤ËÅê±Æ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÑÅÙÄ´À°¤âÍÆ°×¤ÇÊÉ¤äÅ·°æ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅê±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Î²èÌÌ¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò¼«Æ°¤ÇÊäÀµ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊ£»¨¤ÊÁàºî¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤ËÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤à
¡¡¡ÖNEPK220MMJ¡×¤Ï¡¢½Å¤µÌó630g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤µ110ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ÇºÇÂç120¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÅê±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£HDMIÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥²¡¼¥àµ¡¡¢PC¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡´ï¤Î±ÇÁü¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎÇØÌÌ¤ÎUSB¥Ý¡¼¥È·ÐÍ³¤Ç¡¢USB¥á¥â¥ê¡¼¤äUSBÀÜÂ³¤Î³°ÉÕ¤±HDD¤Ê¤É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÃÖºî¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤ÆÄ¾¤Á¤ËÅê±Æ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÑÅÙÄ´À°¤âÍÆ°×¤ÇÊÉ¤äÅ·°æ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅê±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Î²èÌÌ¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò¼«Æ°¤ÇÊäÀµ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊ£»¨¤ÊÁàºî¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£