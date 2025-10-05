Apple¶¯²ÐÃ´¤Î¤ß¤ó¤Ê¡£¡Ö¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¡×¸þ¤¤ÎÇúÂ®½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©
iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªApple¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹Ç¯¤ÎiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Ïº£Ç¯µ¡¼ïÊÑ¹¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢À¤´Ö¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£»ä¤â²¿¤«¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¿¼Ìë¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¥Ý¥Á¥ê¤Þ¤·¤¿¡£
UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖMagFlow 25W Qi2 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡¦iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤à¡¢iPhone 12¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈAirPodsÁ´µ¡¼ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î45W°Ê¾å¤Î½¼ÅÅ´ï¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢Apple½ãÀµÊÂ¤ß¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
µ¤Éé¤ï¤º»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿
UGREEN¤é¤·¤¤¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÖMagFlow 25W Qi2 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÉý6cm¡ß±ü¹Ô¤6cm¡ß¹â¤µ4cm¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤ÏÌó230g¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¡Ê250g¡Ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤â¾¯¤··Ú¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¶ì¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¤ª²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
iPhone¡¢AirPods¡¢Apple Watch¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²Ä¡ª
¡ÖMagFlow 25W Qi2 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¬³Ê¡ÖQi2 25WÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹ñºÝ´ð½à¤Î°ÂÁ´À¡¦¸úÎ¨À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
iPhone 17¡¢16¥·¥ê¡¼¥º¡ÊiOS 26°Ê¹ß¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È15W¤Î¾ï¼±¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Qi2 25WÇ§¾Úµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿·¼¡¸µ¤Î½¼ÅÅÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½¼ÅÅÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢60W°Ê¾å¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó45W°Ê¾å¤ÎÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤Î¤³¤È¡£
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
iPhone16¡Á12¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤ª¤è¤ÓAirPodsÁ´µ¡¼ï¤È¤â¸ß´¹À¤¢¤ê¡£
iOS 26°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone¤ÏºÇÂç½ÐÎÏ15W¡¢AirPods¤ÏºÇÂç½ÐÎÏ5W¤Ç¡¢iPhone¤ÈAirPods¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢Â¦ÌÌ¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ë¤ÏApple Watch¤Î½¼ÅÅ´ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢3Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÈAirPods¤ÈApple Watch¤¬3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤é¤Ð¡¢½¼ÅÅ´ï¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¹¤Ã¤¤êÀ°ÆÜ¤Ç¤¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¯ÎÏ¼§ÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤
¡ÖMagFlow 25W Qi2 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢iPhone¤òËÜÂÎ¾åÌÌ¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¡£
»ä¤ÎiPhone 15¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£MagSafe¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î¿¶Æ°¤Ç¤Ï¥º¥ì¤¿¤êÍî¤Á¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Î¸ü¤ß¤¬3mm°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤ä¥±¡¼¥¹¤ÎÆâ³°¤Ë¶âÂ°¤ä¼§ÎÏ¤òÊü¤Ä¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÇ½¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤ÎºÝ¤Ï³°¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
360¡ë²óÅ¾¡¦70¡ëÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¹ç¶â¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÅëºÜ¡£
¥¢¡¼¥à¤ò¤°¤¤¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇiPhone¤ò¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¸ÇÄê¤·¤¿¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸Â³¦¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿»þ¤Î¹â¤µ¤Ï11cmÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎiPhone 16 Pro¤ò²£¸þ¤¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³ä¤È¸ü¤á¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤ËµÛÃå¡£»Å»öÃæ¡¢PC¤Ç¥á¥¤¥ó¤Îºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥É¤ÇÄ´¤ÙÊª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¼ê¤Ç³°¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆSNS¤òÌµ¸Â¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Á¤ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤¬¸º¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡ª
ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²£¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ä¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£²æ¤¬²È¤ÏÉô²°¤Ë»þ·×¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ·×¤È¤·¤Æ»È¤¦¤â¤Î¥¢¥ê¤À¤ï¡£
¤¿¤À¡¢½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÄÌÅÅ¤ò¼×ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢iPhone¤Ï·Ò¤²¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ¡¼ï¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢30Ê¬¤Ç50%¤¯¤é¤¤½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ë°ì¤ÄÃí°ÕÅÀ¤ò¤Ð¡£½¼ÅÅÅÅÎÏ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ËµÞÂ®½¼ÅÅÀÇ½¤¬À©¸æ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Qi2 25WÇ§¾Úµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¿·¼¡¸µ¤Î½¼ÅÅÂÎ¸³¡É¤Î´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡ª
Photo: »³ÅÄ¤¤¤»
Source: amazon.co.jp
