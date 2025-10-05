¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡¡6²ó9K¤Ç½é¾¡Íø¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó(PS)½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2²ó¤ËÌµ»à¤«¤é»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£6ÈÖJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ë100.2¥Þ¥¤¥ë(Ìó161¥¥í)¤ÎÄ¾µå¤ò2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3ÎÝÂÇ¤ò¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢8ÈÖ¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¡¼¥À¡¼Áª¼ê¤Ë¤âµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òµö¤·¡¢°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤Ç1ÈÖT¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦(56ËÜ)¤Î2ÈÖ¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì¤è¤ê¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£
5²ó¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤ËÌ£Êý¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇ´¤ì¤ÐÉ¬¤º¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢(¥«¥¦¥ó¥È¤¬)3¡½2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¡¼¥Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¦¥£¥ë(Êá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê)¤«¤éÍè¤¿Í×µá¤â°ìÈ¯ÌÜ¤¬¥«¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆPS½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£µ¼Ô¤«¤éÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£