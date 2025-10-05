¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡Û5ÅÙÍ¥¾¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Ì¤¾¡Íø¤ÇÇÔÂà¤ÎÇÈÍð¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË¡¡´Ú¹ñ¤âÍ½ÁªÆÍÇË¤¬³ÎÄê
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025(9·î27Æü¡Á10·î19Æü¡¢¥Á¥ê)
¡ØFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤ÈD¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢·×24¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä6ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£
¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¤ÏÇÈÍð¡£²áµî5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔÀï¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï1Ê¬2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤ÇÁÈºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢FIFA¤Ë¤è¤ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ë»Ë¾å½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï2Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¥á¥¥·¥³¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼ó°Ì¥â¥í¥Ã¥³¡¢2°Ì¥á¥¥·¥³¡¢3°Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢4°Ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×D¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò1¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË¡£°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤ò3¡Ý1¤ÇÇË¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅÀ4¤Î2°Ì¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤¬¡Ö³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
5Æü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×E¡¢F¤ÎÂè3Àá¤¬³«ºÅ¡£16¶¯¤¬¤Ç¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÂÐÀï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö
Âè1Àá 9·î27Æü ¡û 2¡Ý0 ¥¨¥¸¥×¥È
Âè2Àá 9·î30Æü ¡û 2¡Ý0 ¥Á¥ê
Âè3Àá 10·î3Æü ¡û 3¡Ý0 ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¢¦Âè3Àá
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×A¡Ó
ÆüËÜ 3¡Ý0 ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¥¨¥¸¥×¥È 2¡Ý1 ¥Á¥ê
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×B¡Ó
´Ú¹ñ 2¡Ý1 ¥Ñ¥Ê¥Þ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê 2¡Ý1 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×C¡Ó
¥¹¥Ú¥¤¥ó 1¡Ý0¥Ö¥é¥¸¥ë
¥á¥¥·¥³ 1¡Ý0 ¥â¥í¥Ã¥³
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×D¡Ó
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó 1¡Ý0 ¥¤¥¿¥ê¥¢
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ 3¡Ý1 ¥¥å¡¼¥Ð
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×E¡Ó
Æî¥¢¥Õ¥ê¥« ¡Ý ¥¢¥á¥ê¥«
¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ ¡Ý ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ ¡Ý ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¡Ý ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼