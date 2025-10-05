¡ÚÌÀÆü6Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û»ÊÇ·²ð¡õ¥Õ¥ß¤Ï¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼êÃµ¤·¤ËËÛÁö¡ª°ìÊý¡¢ÎøÀê¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ëº§¤¬¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï6Æü¡¢Âè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÏË³Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤Ï·ëº§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¤È¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¹Ô¤Ã¤¿ÎøÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï°ì¿Í¤À¤±Èá»´¤Ç¡Ä¡¢Íî¤Á¹þ¤à¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼êÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÏÎøÀê¤¤¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤»¤ó¤Î·ëº§¤¬·è¤Þ¤ê¥Á¥è¤È±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬½ËÊ¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¤ÏÀê¤¤¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Î·ëº§¤Ë¾Ç¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£