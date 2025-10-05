52ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÌòÎ©¤Ä¡×
½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¿¼ÄÅ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¤Ç¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¡¢²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖEGO¡ÝWRAPPIN¡Ç¡Ê¥¨¥´¥é¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¡×¤Î¿¹²í¼ù¡Ê51¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¾´ý¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¥ª¥À¥®¥ê¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤ÎÍýÍ³¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢²ÖÆ»¡£¤¢¤½¤³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»î¹çÁ°¤ÎÆþ¾ì»þ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀï¤¦¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò·×¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¶¥µ»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£