µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ãÊýÍ¤Ì¾¡Ê47¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Âè29Âå¤Ç½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤ÎºÂ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸ãÊý¤Ï¡Ö¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ËÇË¤ì¤¿2016Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¸å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡×¤È¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¡Ö»ä¤Ï¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤Ç¤â¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¤³¤ì¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÂÌõ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Þ¤À½÷ÀÂçÅýÎÎ¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡¡ÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤½¤ì¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÊ¬¸ü¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛÁª¾¡Íø¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤â³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï2²óÌÜ¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡Ù¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÎò»ËÅª²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â»Ô»á¤ò¤¿¤¿¤¨¡Ö¿ôÇ¯¤Ç¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤â¡¡»ä¤â¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤òµ¤·¤¿¡£