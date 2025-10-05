¡ÚZARA¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡ª Âç¿Í¤¬ÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡Ö½©¥È¥Ã¥×¥¹¡×
½©Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æº£Ç¯¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡£Âç¿Í¤¬¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥éー¤äÁÇºà´¶¤Ç¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾å¼ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
´Å¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ö¥é¥¦¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥»¥ß¥·ー¥¹¥ëー¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\6,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©¤é¤·¤¤ÇÛ¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡£Á°Î©¤Æ¤äÂµ¸ý¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥«¥éー¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ß¥·ー¥¹¥ëーÁÇºà¤â¡¢¾åÉÊ¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¡£Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¡ý ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÇ»Ã¸¤¬¤¤¤¤¿½©¥àー¥ÉËþÅÀ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ä¥ì¥®¥å¥éー¥«¥éー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¡£Äø¤è¤¤Æù¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢½©¤Î1·³¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¹¤ëÍ½´¶¡£
