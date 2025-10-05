Ìµ°ÂÂÇ4K¤â¡ÄNHK²òÀâ¤¬Àä»¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¡¡Ï¯´õÅÐÈÄÄ¾Á°¡¢²÷Åê¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡Ö´Ö¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅÐÈÄÄ¾Á°¡ÄÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤Çºî¤Ã¤¿´Ö
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢9²ó1»à¤´¤í¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢2»à¤«¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï½éµå¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÂÇÀÊ¤ò³°¤·»þ´Ö¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥¦¥£¥ë¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡ÊÂÇÀÊ¡Ë¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬ºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÃ«¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï9²ó¤Ë1»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±ÆüÊÆ½é¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËNHK¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®ÁáÀîµ£É§»á¤â¡Öº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£»î¹ç¸å¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤Í¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë