³°¹ñ¿Í¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Õ¥êー¥º¤·¤¿»ä ¢ª ¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Î¡Øµ¡Å¾¡Ù¤Ë¡ÖÂÐÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¥Ïー¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
³°¹ñ¿Í¤ËÆÍÁ³±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡£Æñ¤Ê¤¯ÊÖÅú½ÐÍè¤ëÊý¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤»ä¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥êー¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡Ä
É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¸Ç¤Þ¤ë
¤¢¤ëÆü¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È³°½Ð¤«¤é¤Îµ¢¤ê¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÆ»Ã¼¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤È»×¤ï¤ì¤ë³°¹ñ¿Í½÷À¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¦¤Þ¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¤É¤¦ÊÖ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¤Ê¤ó¤ÈÌ¼¤¬ÏÃ¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¡© ¤³¤Î»Ò±Ñ¸ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¡©¡ª
º£¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¤â³°¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µ³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÀ¸¤«¤é±Ñ¸ì¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ª¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤«¤é¤Î½õ¤±½®
Ì¼¤Ï½÷À¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ð÷¤¤¤¿¤ê¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¡Ö±Ø¡© ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¤È»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Oh¡ª ¥¹¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó¤Í¡ª ¤Ç¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡ª¡×
Ì¼¤Ï±Ø¤Î¤¢¤ëÊý³Ñ¤ò»Ø¤µ¤¹¤È¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È½÷À¤ËÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®
±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¡¢Ì¼¤Ï½¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦Ã±¸ì¤Ç³°¹ñ¿Í½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢Èà½÷¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¡¢»ä¤Î±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¿§¡¹¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ÏÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æñ¤·¤¤Ê¸Ë¡¤ò»È¤ï¤º¤È¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤½¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡¢¤ÈÌ¼¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¹ñºÝ²½¼Ò²ñ¤Îº£¤Î»þÂå¡¢¤»¤á¤Æ¤È¤Ã¤µ¤Î»þ¤Î°ì¸À¤¬¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§ÅÄÊÕ»í¿¥
¸µ°åÎÅ»öÌ³¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÐÌ³¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºßÂð¥ïー¥«ー¡£Ê¸³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆ»¤Ø¡£¼«¿È¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°é»ù¥Ö¥í¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï¡£µÁ¼Â²È¤äÉ×¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î´Ø·¸¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£