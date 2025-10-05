¹À¥¤¹¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈºÇ¶á¤É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡É
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ºÇ¶á¤É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¹À¥¤¹¤º¤¬ºÇ¶á¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·¤Ë¤É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£½µ1¡Á2¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ª¼ò°û¤ó¤À¼¡¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹À¥¤¬¡Ö½÷ÀÅª´¶ÁÛ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅò½®¤è¤ê¤â¤¤¤¤´À¤ÎÁß¤Êý¡¢ÂÎ¤Î²¹¤áÊý¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂå¼Õ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ì±Õ¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¡Ö¡Ê¿åÊ¬¤Î¡Ë½ä¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤¯¤ß¤¬¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¡£15Ê¬¤À¤·¡£¾ø¤·¤¿¼¾µ¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«È©¤¬¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¤Ë1ÈÖ¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡£¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£·ò¹¯¤Å¤¤¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
