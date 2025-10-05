¡ÖËèÆü¿²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡×¹À¥¤¹¤º¡¢Ì²¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ù¥Ã¥ÉÄ¯¤á¤Æ¤ë
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖËèÆü¿²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ì²¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿²¼¼¤ÎÁ°¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤òÄ¯¤á¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹À¥¤¹¤º¤¬ºÇ¶á¡¢¥Ù¥Ã¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¼Î¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¼ÙËâ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢¿²Áê°¤¯¤Æ¤â¤µ¡¢ÊÉ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç»ä¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹À¥¤Ï¿·¤·¤¤¥Ù¥Ã¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡È¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡É¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡ÖËèÆü¿²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ì²¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿²¼¼¤ÎÁ°¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤òÄ¯¤á¤Æ¤ëÆü¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹À¥¤¹¤º¤¬ºÇ¶á¡¢¥Ù¥Ã¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¼Î¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¼ÙËâ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢¿²Áê°¤¯¤Æ¤â¤µ¡¢ÊÉ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç»ä¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹À¥¤Ï¿·¤·¤¤¥Ù¥Ã¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡È¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡É¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡ÖËèÆü¿²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ì²¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿²¼¼¤ÎÁ°¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤òÄ¯¤á¤Æ¤ëÆü¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£