¾¾°æ¼îÍýÆà¡¡SNS¤«¤éÎ¥¤ì¿´²º¤ä¤«¤Ë¡¡¡Ö¼Ì¿¿»£¤é¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤Ë¶¦Í¤·¤Ê¤¤ã¤È¤«¡×¤â¤Ê¤¯¡Ö¹¬¤»¡×
¡¡¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SNS¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SKEÂ´¶È¸å¡¢°ì»þµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ¡£¡Ö¾®6¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤âµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£2Ç¯µÙÍÜ¤·¤è¤¦¤È¡£SNS¤â¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤«¿©¤Ù¤ë»þ¤â¼Ì¿¿»£¤é¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢·Ê¿§¸«¤Æ¤¿¤éÃ¯¤«¤Ë¶¦Í¤·¤Ê¤¤ã¤È¤«¡×¤È¾ï¤ËSNS¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÙÍÜ´ü´Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£1¿Í¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤È¤«¡¢»³ÅÐ¤ê¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬À¨¤¤¹¬¤»¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡Ö¿å¾½ÂÎ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥ì¥ó¥º¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÆù´ã¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥ì¥ó¥º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾°æ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡£µÏ¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æµ²±¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£