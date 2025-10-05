¤³¤ì¤¾¡Ö´ä¼ê¤Îå«¡×¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È»þ´Ö²Ô¤®¡É¡¡ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Öµæ¶Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¡ÖÀèÇÚ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç6²ó3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö´ä¼ê¤Îå«¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤ÆÏ«¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£9²óÆó»à¤«¤é¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½éµå¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹²¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¼é¸î¿À¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Î100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³°¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Î¡È»þ´Ö²Ô¤®¡É¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬9²ó¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¸ª¤ò²¹¤á¤ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï·ë¶É¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡£º´¡¹ÌÚ¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÏÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¡Ê9²ó°ì»à¤«¤é¤Î½àÈ÷¤Ï¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÁö¼Ô¤â½Ð¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡Ê¸ª¤ò¡Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î½ÐÎÝ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡£µ÷Î¥¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤â¤Ë´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Î2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïµæ¶Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö´ä¼ê¤Îå«¡×¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ä¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤«µã¤±¤¿¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î»Íµå¤Ë±þ¤¨¤¿Ï¯´õ¤â¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¡:ÂçÃ«¡×¡ÖS:º´¡¹ÌÚ¡×¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤À¤í¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö´ä¼ê½Ð¿È¤Î¥ï¥¤´¿´î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢´¶³´¤Ë¿»¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
