¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢¸ÅÀîÍ¥¹á¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡Ö»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£YouTuber¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÅÀîÍ¥¹á¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿ù±º¤Ï¡Ö¸ÅÀîÍ¥¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢KBSµþÅÔSUNNY TIME¤Î¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸ÅÀî¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°ÊÁ°¡¢´õ¶õ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ°ÊÍè¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸ÅÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ´¶õ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤¿¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£