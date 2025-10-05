¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ç¤¿¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÈÂÕËý¼éÈ÷¡É¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¥Æ¥ª¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¶ì¸À¤ò¡ÖÅ±²ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤òÀ©¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5¡Ý3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿°Ê³°¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ËËý¼éÈ÷¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¡ª¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2¡Ý3¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÈ×¤Î7²ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢2²ó¤Ë¼«¤éÈÈ¤·¤¿¡È¥ß¥¹¡É¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢2²ó¤ËJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÄÉ¤¦T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ´¤¯¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Ê¤¤¡ÊÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¡Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈóÆñ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤è¤ê¼éÈ÷¤ÎÎÉ¤¤³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¼ºÅÀ¤Î¤¦¤Á1ÅÀ¤òËÉ¤²¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï»°ÎÝ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢2ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¡¼¥À¡¼¤Îµ¾Èô¤Ç¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬À¸´Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÄË¼ê¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂç¤¤Ê¹¶·âÅª¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤·Éé¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÎÂÕËý¤Ê¼éÈ÷¤¬»î¹ç¤Î¼ç¤¿¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂÕËý¼éÈ÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿¤«¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤Ï³Î¤«¤Ë¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î´ÑµÒ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âµÞ¤¤¤Ç¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÅ±²ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶ì¸À¤òÅ±²ó¤µ¤»¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]