ÆüËÜÂåÉ½¡¢Éé½ý¤·¤¿DFÈÄÁÒÞæ¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÈ¯É½¡ÄDF¶¶²¬Âç¼ù¤òÄÉ²Ã¾·½¸

2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
º£·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÆîÊÆÀª¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¡¢5Æü¤ËÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÈÄÁÒ¤Ï4Æü¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂåÂØ¾·½¸¤µ¤ì¤¿26ºÐ¤Î¶¶²¬¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥Á¥§¥³²¦¼Ô¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Ø°ÜÀÒ¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤äº¸±¦¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¶¶²¬¤Ï¡¢20ºÐ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×11¤òµÏ¿¡£
2024Ç¯11·î°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½Àï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎDF¿Ø¤Ë¤ÏÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢µ×¡¹¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£