Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¶âÍÂ¤±¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿Åê»ñ²È½¸ÃÄ¡¡¼Â¤ÏÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄ¹Åè°ìÌÐ¡õ¹âÅçºÌ¤Î°ì¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÀìÌç²È½¸ÃÄ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÌ±Á´°÷¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ñÌ±Ç¯¶â¡£Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¤ä¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ°Ý»ý¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¤ÏÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿Ç¯¶âÀÑÎ©¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÁý¤ä¤¹¡¢¹ñÄ¾³í¤Î¡ÈGPIF(Ç¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ë¡É¤òÀßÃÖ¡£Åê»ñ¤äITÀìÌç²È¤¬Ìó200Ì¾¤¬½¸·ë¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅê»ñ²È½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Æ±Ë¡¿Í¤ÎÎßÀÑ±¿ÍÑ¼ý±×¤ÏÌó155.5Ãû±ß¡£Ä¹Åè¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¤³¤¤¤Ä¤é¡ª¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö¤ª¶âÍÂ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£