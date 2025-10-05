¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡¢Ä¹ÃË¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤òÊó¹ð ¡ÖËÜÅö¤ËÈ¾Ç¯¤Ê¤ó?!¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡×¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÈäÏª
¡¡¸µE-girls¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯3·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤òÊó¹ð¤·¡¢¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û ¡ÖËÜÅö¤ËÈ¾Ç¯¤Ê¤ó?!¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡×¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê
¡¡¡Ö#halfbirthday¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤ÇÄ¹ÃË¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö6¡×¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¥±¡¼¥¤ä¡¢¤ï¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ï¤¬»Ò¤Ø¡ÖËÜÅö¤ËÈ¾Ç¯¤Ê¤ó?!¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤À¤Ê²æ¤¬Â©»Ò¤è¾Ð¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¤¯¤óÈ¾Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤Ï1ºÐ»ù¤¯¤é¤¤ ¤ªÆó¿Í¤Ë»÷¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¿ÈÄ¹¤¬Âç¤¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¤â¡×¡ÖÊâ¤±¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ä¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
