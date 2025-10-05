4²¯±ßÄ¶¤ò²£ÎÎ¢ª²¾ÁÛÄÌ²ß¤ËÅê»ñ¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¡Ê40¡Ë¡¢¹µÁÊ¤»¤º¡Ä¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤¬³ÎÄê
½÷Í¥¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¡¢ÈþËÆºÝÎ©¤ÄÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
10·î5Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µî¤ë9·î25Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤ÏÆÃÄê·ÐºÑÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡Ê²£ÎÎ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤È¸¡»¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹µÁÊ¤»¤º¡¢·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
·º»ö»ö·ï¤Î¾ì¹ç¡¢Àë¹ðÆü¤«¤é7Æü°ÊÆâ¤ËºÛÈ½½ê¤Ë¹µÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
9·î25Æü¡¢ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡ËÃÏºÛ·º»öÉô¡Ê¥¤¥à¡¦¥¸¥§¥Ê¥àÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â¤ò²£ÎÎ¤·¡¢Åêµ¡Åª¤ÊÅê»ñ¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊªÉÊ¹ØÆþ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºáÀÕ¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿²ñ¼Ò¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ýÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤¬µæ¶ËÅª¤Ë¤ÏÈï¹ð¿Í¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅÀ¡¢¤Û¤«¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¡¢Èï³²³ÛÁ´³Û¤òÊÖºÑ¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤ò»²¼à¤·¤Æ¡¢·º¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÄ¨Ìò·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¤Ï2022Ç¯¡¢¼«¿È¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë½êÍ¤¹¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥ó¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢»ñ¶âÌó42²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤ËÅê»ñ¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÂå¤È³ô¼°Ã´ÊÝÍ»»ñ¤ÎÍøÂ©¤òÊ§¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢ºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡þ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Sugar¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ë¥ëÉ±¡Ù¤Ç½÷Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡ØÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Ù¡Ø»ä¤Î¿´¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡©¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ø¥¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ò¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ù¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç±éµ»ÎÏ¤È¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¡£2020Ç¯¤Î¡Ø¥µ¥ó¥¬¥×²°Âæ¡Ù¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤¬¤½¤¤¤Ä¤À¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¡£2016Ç¯¤Ë¸µ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£