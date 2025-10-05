¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó·Ý¿Í¤¬²ò»¶ÅÅ·âÈ¯É½ »ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤È¯É½¤Î»ÅÊý¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢10·î4Æü¿¼Ìë0»þ58Ê¬¤è¤ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¥³¥ó¥Ó·Ý¿Í¤ÎÆÍÁ³¤Î²ò»¶Êó¹ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¥³¥ó¥Ó
Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤Î¤¢¤È¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤Î2ÌäÌÜ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È4ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤°ÅÜ¤ë¤ó¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ç¸åÌëº×½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÁêÊý¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¡£¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²ò»¶È¯É½¤ò¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤Î²ò»¶È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¤È¯É½¤Î»ÅÊý¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ï2019Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£Æ±¶É·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
