¿©´ï¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀµÆ«´ï(°Ê²¼¡¢¶âÀµÆ«´ï)¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼ÒÊ»Àß¤Î¡Ö¤³¤É¤âÆ«´ïÇîÊª´Û¡×¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ 70¼þÇ¯¡ª¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯11·î24Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î²ñ´üÃæ¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë(¼Ì¿¿¤ÏµÇ°¥×¥ì¡¼¥È¥¤¥á¡¼¥¸)
¢£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´ë²èÅ¸
¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É70Ç¯¡£º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò½Ë¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¿©´ï¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÆ«´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¶âÀµÆ«´ï¤¬À½ºî¤·¤¿¿©´ï¤ÎÅ¸¼¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ØÏ¢³¨ËÜ¤äÇîÊª´Û¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿©´ï¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È1¡ÃÅ¸¼¨²òÀâ¤È¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼µÇ°¥×¥ì¡¼¥Èºî¤ê
³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²òÀâÉÕ¤¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼70¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¡¼¥È¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¾ÆÀ®¸å¡¢¸åÆü°ú¤¼è¤ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢Í¹Á÷(¢¨ÊÌÅÓÍ¹Á÷ÂåÍ×)¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
¢£Å¸¼¨²òÀâ¤È¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼µÇ°¥×¥ì¡¼¥Èºî¤ê
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)¡¢25Æü(ÅÚ)¡¢11·î8Æü(ÅÚ)¡¢22Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§³Æ²ó10»þ30Ê¬¡Á
¢¨»²²Ã¤ÏÍ½ÌóÀ©¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È»²¾È
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È2¡Ã¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
²ñ´üÃæ¡¢2¼ï¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê´ë²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¡£
¢£(1)Å¾¼Ì¥³¡¼¥¹
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÅ¾¼Ì¥·¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥°¤äÃãÏÒ¡¢»®¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÂç¥×¥ì¡¼¥È(Ìó32¥»¥ó¥Á)¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢¨»²²Ã¤ÏÍ½ÌóÀ©¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È»²¾È
¢£(2)¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ì¤ê¤¨¥³¡¼¥¹
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î¤Ì¤ê¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï70¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¢£InstagramÅê¹Æ¤Ç¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢instagram¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£²ñ´üÃæ¡¢¤³¤É¤âÆ«´ïÇîÊª´Û¡¦¶âÀµÆ«´ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ô¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ë´ë²èÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨»²²ÃÊýË¡¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤³¤É¤âÆ«´ïÇîÊª´Û¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Æ³ÎÇ§
¢£´ë²èÅ¸¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦70¼þÇ¯¡ª¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Á11·î24Æü(·î)
³«´Û»þ´Ö¡§10»þ¡Á16»þ
µÙ´ÛÆü¡§·î²Ð¢¨½ËÆü¤È2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡¢17Æü(·î)¤Ï³«´Û¡¡
Æþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ700±ß¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸200±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§¤³¤É¤âÆ«´ïÇîÊª´Û Kids Land(´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô°°¥±µÖ10ÃúÌÜ6¡Ý67)
º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ï¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É70Ç¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ìó35ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤«¤é¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶âÀµÆ«´ï¤¬À½ºî¤·¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¿©´ï¤«¤é¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
½éÈÇËÜ¡Önijntje¡×¤ÎÁ´¥Ú¡¼¥¸³¨ËÜ¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÇîÊª´Û¸ÂÄê¿©´ï¤Ê¤É¡¢70¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ò°¦¤·Â³¤±¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
