ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÌ³¤á¤¿²áµî¡¡Åö»þ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤·ÂçÊª²Î¼ê¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷(60)¤ÎºÊ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡Ê61¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡×¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤«¤Ä¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈ¤Î40¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1985Ç¯Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¡Ö¤¢¤ÎÍÌ¾¼ÒÄ¹¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤â¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤Î¿ÍÊª¤¬ÂÀÅÄ¼ÒÄ¹¤Ç¡¢VTR¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù40¼þÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡85Ç¯¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¿¦¶È¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤Æ¡×¤ÈÂÀÅÄ¼ÒÄ¹¡£¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÏÂÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´ñÎï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¤Êý¤òÈ¿¾Ê¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤Æ¡£¥«¥Ä¥«¥Ä¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ã¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¯Êâ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ñÎï¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤È¤·¡Ö¤¢¤¿¤·¤¿¤Á¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤é°ìÈÖ¼êÁ°¤Î³Ú²°¤Ë2¿Í¤Ç¤¤¤Æ¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï°ìÈÖ±ü¤Î¤ªÉô²°¤Ë¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ±ü¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬°ìÈÖ¤è¤¯Ä°¤³¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼¸Ó£·ãÎå¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£²¿¤«¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤Ê¡ª¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÏÂÅÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤â¤¢¤Îº¢¤Ï20ºÐ¤½¤³¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤â¤¦Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢61ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤È°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£