¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬µó¤²¤ë¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡Ö»î¹çÁ°¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¡¡Ï¯´õ¤ÎÅêµå¤â¾Î»¿
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀè¾¡¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ï2¡½3¤Î7²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬·è¾¡¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏPS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï¾¡Íø¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Î¾å¤«¤é²¼¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¤è¤¯Åê¤²¤¿¡×¤È°ì´Ý¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¶¯Ä´¤·¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤¢¤Î²ó¡Ê2²ó¡Ë¤À¤±¾¯¤·¶ì¤·¤ó¤À¤±¤É¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤Ê¤°Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¬¤ÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡È¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢º£Æü¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ª¤¬¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÆÃÊÌ¤À¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÂçÀ¼±ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹ß¤êÃí¤°´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡£3ÅÀº¹¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¡Ö¤³¤³¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½øÈ×¤Ë3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¡ÈÍ½¸À¡É¤¬¸«»ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ä¤Ë¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î»î¹çÁ°¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¡È½øÈ×¤Ï¤¹¤´¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡£Áê¼ê¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï7²ó¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢½øÈ×¤ÏÁê¼ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×¡£Í½¸ÀÄÌ¤ê¡¢Á°È¾¤Î5²ó¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤ÎÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÈ¿·â¡£7²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î3¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ª¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤À¤è¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬·è¤á¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥à¡¼¥¡¼¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¡£º£Æü¤Ï¥Æ¥ª¤È¥¥±¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÁØ¤¬¸ü¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤Î¡È¸åÇÚ¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÅêµå¤âÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÏ¯´õ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£