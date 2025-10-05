ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤¬¸ì¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÊÑ²½¡Öº£¤ÏÀ¨¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×PS¤Ç¤Î½é¥»¡¼¥ÖÀä»¿
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊDS¡ËÂè1Àï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£5¡½3¤Î9²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î±¦ÏÓ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ï¯´õ¤ËÅÐÈÄ¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¹¶·âÃæ¤Î9²ó1»à¡£9²ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¯½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÎÂÇ½ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ù¥·¥¢¡Ë¤ò¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°¹Ô¤«¤»¤ë¤è¤ê¡¢Ï¯´õ¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î·èÃÇ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬Åêµå¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¤é¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤òÄ¾µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¹â¤á¤«¤é¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥±¥×¥é¡¼¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£8ÈÖ¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î100.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.3¥¥í¡ËÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò100.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ç»°¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤¸¤¿11µå¤Î¤¦¤Á¡¢7µå¤¬Ä¾µå¤Ç4µå¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£Ä¾µå¤Ï7µåÃæ6µå¤¬160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Áê¼ê¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤È¾¡Íø¤Î¥¿¥Ã¥Á¡£¡ÖÁ°²ó¤è¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¾¡¼¥ó¤Ç¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±¦¼ê¹Ã¤Î¹üÀÞ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æº£PS½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤¬º´¡¹ÌÚ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£»î¹ç¸å¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï¡ÖÏ¯´õ¤ÏºÇ½é¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤Æ¡¢¥±¥×¥é¡¼¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤âÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2¤Ä¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤Ç½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿Åêµå¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤Ö¤óÇÛµå¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÏÀ¨¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£¤ÎÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£