ÇòÀ±¤Ä¤«¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Ï¯´õ¾å²ó¤ë£±£¶£³¡¦£²¥¥í¡Ä¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤é£±¡Á£³ÈÖ¤òÌµ°ÂÂÇ£µ£Ë
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¤ËÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£µ²óÀïÀ©¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Âè£±Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó£³°ÂÂÇ£¹Ã¥»°¿¶£³¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££±ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£µÂÇÀÊ¤Ç£´»°¿¶£±»Íµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤¿¶¯¹ëÁê¼ê¤Î£µ¡Ý£³¤Ç¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡½é²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤È´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢Æó²ó¤ÏÌµ»à¤«¤é»Íµå¤È¥Þ¡¼¥·¥å¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ëµ¾Èô¤òµö¤·£³¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î²ó°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü´°¤Ú¤¡£ÆÃ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î£²´§¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢£Í£Ö£Ð£²ÅÙ¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê£±¡Á£³ÈÖ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â£³ÅÙÂÐÀï¤·Ìµ°ÂÂÇ£µ»°¿¶¤È´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¤³¤½Âç¤¤Ê±¦Èô¤È¡¢¤Ò¤ä¤ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£²¡¢£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»°¿¶¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Î¸å¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò£³µåÂ³¤±¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤ë¤È¡¢¸Þ²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Þ¤¿¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤â£²»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¥¡¼¥Þ¥ó¤òÍÞ¤¨¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ï¡¢Ä¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬Ãæ¿´¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï¡¢¶å²ó¤òÍÞ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¤·¤Î¤°£±£°£±¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¡¦£²¥¥í¡Ë¤È°ÒÎÏ½½Ê¬¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸ò¤¼¡¢Æó²ó°Ê³°¤Ï£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£´»°¿¶¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¼·²ó¤ËµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿£Ô¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢Ï»²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²£¸Ã¥»°¿¶¡¢£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤È¤È¤â¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£