¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÃÂÀ¸¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç»ÔÌ±¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡¢¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁûÆ°¡É¤ÎÁ°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö½÷À¤¬Æ¬¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤¾¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤«¤¤¤Ê¡£½÷À¤¬°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¤«¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÇ¤´ü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¯ºö¡¢¹ñÌ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±éÀâ¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÂà½Ð¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£