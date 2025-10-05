»°Ô¢À¶»°¡¦71ºÐ¡¡¿ô¡¹¤Î»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅÏ¤êÊâ¤¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¤¶È»þÂå¡£¤·¤«¤·»Õ¾¢¤Î¤¢¤ë¤Ò¤È¸À¤ÇÉ¡¤¬¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¡Ä
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥Õ¡¦»°Ô¢À¶»°¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦»Í¥ÄÃ«¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¥ª¥Æ¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥ß¥¯¥Ë¡×¤ò£²£°£²£²Ç¯Ëö¤ËÊÄÅ¹¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£¸ÀÊ¤ÎÅ¹¡Ö»°Ô¢¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö»°Ô¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°Ô¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»°Ô¢¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø»°Ô¢¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢»°Ô¢¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡×¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥à¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¤È
* * * * * * *
ËÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿
£±£¹£¸£²Ç¯¡¢£¸Ç¯´Ö¤Î½¤¶È¤ò½ª¤¨Ç¯Ëö¤ÎÅìµþ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¤â¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤ÎÀìÂ°ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ²¤½£¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¤È¤¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥ª¥Æ¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥ô¥£¥ë¡×¡Ê¤Î¤Á¤Î¡Ö¥¸¥é¥ë¥Ç¡×¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¥È¥í¥ï¥°¥í¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¥¥¡¦¥ê¥£¥ë¡×¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¬¥¤¥É¤Î»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æµ»¤òËá¤¤¤¿¡£
ÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¼«Éé¤À¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½¤¶È¤Î¾ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éËá¤¾å¤²¤¿µ»½Ñ¤Ø¤Î¼«¿®¤Ï¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤ÏÎÁÍý¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¤¤º¤ì¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢µ»½Ñ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¹â¤¤Êó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤¹¤Ã¤«¤êÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¤½¤ÎÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î½¤¶È¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡×¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ£³¤«·îÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤Ï¤«¤¿¤Á¤À¤±¤À¡×
¡È¿ßË¼¤Î¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¥à¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¤Ï¡¢²ÉÌÛ¤Ç¿ßË¼¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ãº¹¤·¤ÈÅ¯³Ø¤Ç¾ì¤ò´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥Ú¥ë¤¬¡¢ËÍ¤ÎÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿µûÎÁÍý¤Î»®¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¡¢Äã¤¤À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ø»°Ô¢¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊÃø¡§»°Ô¢À¶»°¡¿ÉÞ·¬¼Ò¡Ë
¡Ö¥»¡¦¥Ñ¡¦¥é¥Õ¥£¥Í¡×
Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤³¤¦Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤«¤¿¤Á¤À¤±¤À¡×¡£
¥à¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¤ÏËÍ¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£¤Ê¤¼¡©¡¡¤É¤³¤¬¡©¡¡Â³¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤ì¤«¤éÌó£±Ç¯¤Î´Ö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ô¡¹¤Î»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÏÓ¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¡©¡¡¤½¤ì¤«¤é¤ÏÌå¡¹¤È¹Í¤¨Â³¤±¤ëÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡Ö¥»¡¦¥Ñ¡¦¥é¥Õ¥£¥Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¤°¤ë¤°¤ë½ä¤ë¡£¤¢¤ÎÆüËÍ¤Îºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥·¥ã¥Ú¥ë¤Ï¤¢¤Î»®¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµÒÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÈà¤ÏËÍ¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¡¦¥Ñ¡¦¥é¥Õ¥£¥Í¡×¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡£¡Ö¤«¤¿¤Á¤À¤±¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¹Í¤¨¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤âÅú¤¨¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
²Æ¤Î½ë¤¤Æü¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤á¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤
¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÏÅ¤¤ÎÁÍý¤òÎÁÍý¿Í¤¬ÅöÈÖÀ©¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤¬Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¯¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¿©¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÌýÊ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Æ±Î½¤Î°ì¿Í¤¬¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ê¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤ä¥É¥Ð¥É¥Ð¤«¤±»Ï¤á¤¿¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¸µµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Þ¤ÇÂ¤·¤Æ¤ä¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤òÀ¹Âç¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤À¤¤¤Ê¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ÆËÍ¤Ï¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¡£¤À¤¤¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ì¤ò¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´é¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡½¡½¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Ææ¤¬²ò¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÄ¹Ç¯½»¤ß¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÏÃ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£½ë¤¤²Æ¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëËÍ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤ç¤»¤óÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Íµ¤¼è¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òºî¤í¤¦
ËÍ¤¬¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡×¤Î¿ßË¼¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥·¥ã¥Ú¥ë¤ÎÎÁÍý¤À¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤À¤«¤é¡£
¥à¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¤Ï¤½¤ì¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö¥»¡¦¥Ñ¡¦¥é¥Õ¥£¥Í¡×¤À¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÎÁÍý¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤ªÁ°ÆüËÜ¿Í¤À¤í¡©¡¡¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡½¡½¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤«¤¿¤Á¤À¤±¡×¤Ä¤Þ¤ê¡Öº²¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð»×¤¤¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Æµí¤Î¿ÕÂ¡¤äâÐ´Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤ËÜ²»¤Ç¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤Ù¤«¡½¡½¡£
¤â¤¦ÆüËÜ¤Ëµ¢¤í¤¦¡£µ¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤òºî¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Çºî¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òºî¤ë¤ó¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆËÍ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡×¤òºÇ¸å¤ËÎÁÍý½¤¶È¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢Åìµþ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø»°Ô¢¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£