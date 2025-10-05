92ºÐ¤ÎÈõ¸ý·Ã»Ò¤È88ºÐ¤Î²¼½Å¶Ç»Ò¤¬¡Ö·ò¿Ç¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥ï¥±¡£²¼½Å¡Ö¤ä¤à¤Ê¤¯ÂçÄ²¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡Ä¡×¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯10·î27Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬ÎáÏÂ6Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï3625Ëü¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢92ºÐ¤ÎÉ¾ÏÀ²È¡¦Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¤È88ºÐ¤Îºî²È¡¦²¼½Å¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷À¤Ï75ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢°åÎÅ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤¨¤ë¡£75ºÐ¤¬Ï·¤¤¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¶¦Ãø¡Ø90Á°¸å¤Ç¡¢½÷À¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¼ç¼£°å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×
²¼½Å¡¡»ä¤Ï¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¼çµÁ¡£¶è¤«¤éÆÏ¤¯·ò¿Ç¤Î°ÆÆâ¤â¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Þ¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æý¤¬¤ó¸¡ºº¤Î¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤â¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
Èõ¸ý¡¡Âç³Ø¤Ç¶µ¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Îº¢¤Ï¡¢Äê´ü·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤¹¤¹¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢80¤ò¤¹¤®¤¿¤é·ò¿Ç¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ôÃÍ¤Ê¤É¡ÈÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡É¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼½Å¡¡¤Þ¤¡¡¢80¤¹¤®¤¿¤é¡¢Ä´¤Ù¤¿¤é¤¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«¤·¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£Í×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Ï·²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤ì¤òË½¤½Ð¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤é¡¢°å¼Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¤ÎÆüÌî¸¶½ÅÌÀÀèÀ¸¤È¤´°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ç¹Ö±é²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢ÆüÌî¸¶ÀèÀ¸¤â¡Ö·ò¿Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À60ºÐ¤ò¤¹¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯¤Ë£±²ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ê·ì±Õ¸¡ºº¤È¸¡ÊØ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËº¤ì¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢ÆüÀÖ¤Ï²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¾ì¤¬°ìÈÖ¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Èõ¸ý¡¡¤½¤ì¤ÏÅ´Â§¡£¶á¾ì¤¬°ìÈÖ¡ª
ÂçÄ²¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº
²¼½Å¡¡ºòÇ¯¡¢¸¡ÊØ¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÀø·ì¡Ê¤»¤ó¤±¤Ä¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÆÅÙ¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀø·ìÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¡¢ÂçÄ²¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æâ»ë¶À¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢Ä²¤ÎÆâÉô¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌÌÇò¤¤¤Î¤è¡£
¡Ø90Á°¸å¤Ç¡¢½÷À¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡Ù¡ÊÃø¡§Èõ¸ý·Ã»Ò¡¢²¼½Å¶Ç»Ò¡¿¸¸Åß¼Ë¡Ë
Èõ¸ý¡¡¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡©
²¼½Å¡¡ÂçÄ²¤ÎÃæ¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤è¡£¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èõ¸ý¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤¢¤é¡¢»ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£
²¼½Å¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡£ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥ê¡¼¥×¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¡¢±ø¤¤¤Î¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢¤É¤³¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤â´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢Ìµ¸À¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¡¢¿¿·õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤·¤é¡£
Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÏÁ°Æü¤¬ÂçÊÑ
Èõ¸ý¡¡¼«Ê¬¤ÎÄ²¤ÎÆâÉô¤ò¸«¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
²¼½Å¡¡»ä¤Ï¤¿¤¤¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤ÏÌÌÇò¤¬¤ëÀ¼Á¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ²¤ÎÃæ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Èõ¸ý¡¡¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤È¤¡¢ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²¼½Å¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÄË¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤Î½àÈ÷¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¿©»ö¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤·¡¢£²¥ê¥Ã¥È¥ë¶á¤¯¤Î¿å¤ß¤¿¤¤¤Ê²¼ºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¡¢Ä²¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤òÁ´Éô½Ð¤¹ºî¶È¤Ëíä°×¡Ê¤Ø¤¤¨¤¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²¼ºÞ¤Ë¤ÏÉ÷Ì£¤Å¤±¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¤â¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ê¤ó¤ÆÆóÅÙ¤È¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤«¡ª¡¡¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¡Ö´ª¡×¤ò¿®¤¸¤ë
Èõ¸ý¡¡¤Ç¤â¡¢¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÂ±¡¤Ï¤Þ¤¿Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
²¼½Å¡¡¼Â¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²¼·ì¤·¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ç¼£°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸¡ÊØ¤ò´Þ¤à¸¡ºº¤ò¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ÊØ¤Ï£²ÆüÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ò¤Ã¤«¤«¤é¤º¡¢¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ý¥ê¡¼¥×¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤È¤¡¢°å¼Ô¤Ï¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Èõ¸ý¡¡¤´¼«Ê¬¤Î¡È´ª¡É¤Î¤Û¤¦¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£
²¼½Å¡¡¤Ï¤¤¡£Èó²Ê³ØÅª¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡½¡½¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð£µ¡¢£¶Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤«¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤è¤¯¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢ºÆ¸¡ºº¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿¥«·î¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÆ¸¡ºº¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤½¤ì¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤«¤é¡£¤Ê¤Ë¤â¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ºÆ¸¡ºº¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î´ª¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø90Á°¸å¤Ç¡¢½÷À¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£