26ºÐ¡¦Ç¯¼ý450Ëü±ß½÷À¡Ö¥ª¥ë¥«¥óÃæ¿´¤À¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤Ë¤â¹¤¯Àõ¤¯¡×NISAÅê»ñ¤Î³Ú¤·¤ßÊý
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¤Î¤ß
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§450Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§250Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§220Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§30Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2022Ç¯¤«¤é
¡¦eMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
¡¦iFreeNEXT FANG+¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
¡¦¥Ë¥Ã¥»¥¤NASDAQ100¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
¡¦iTrust ¥¤¥ó¥É³ô¼°¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
¤Ê¤É
2022Ç¯¤«¤é¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï2024Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï¡ÖµìNISA¤Ç¤Ï·î3Ëü3000±ß¡×¡¢¿·NISA°Ü¹Ô¸å¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î·î¤Ï10Ëü±ß¡¢2¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤Ï·î6Ëü±ß¡×¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡Ö·î5000±ß¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡Ö¸µËÜ155Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þ195Ëü±ß¡×¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Ã¤Á¤ÎÌÃÊÁ¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÈÖ°Â¿´¤Ç¤¤ë¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤«¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤Ë¤â·î5000±ß¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Ã¤Á¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤È¸ÄÊÌ³ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ü20¡ó¤Ç40Ëü±ß¤Û¤É¤Î´Þ¤ß±×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤äÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê»ñ»º±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡×ÅÀ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ï¤Ê¤¤¡£Â»¤ò¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Í·¤Ó¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·î10Ëü±ß¤Û¤ÉÀÑ¤ßÎ©¤ÆÃæ¡£À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ë¤Æ¡¢¹âÇÛÅö³ô¤â¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
