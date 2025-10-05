Ä«¥É¥é¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¤«¤é15Ç¯¡Ä34ºÐ½÷Í¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¾¼ÏÂ¤Î½÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¡©¡×¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡×
¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ«ÁÒ¤¢¤(34)¡áÊ¡²¬¸©Ä«ÁÒ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡á¤¬SNS¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¹á¤ê¤Î¤¹¤ëà¸«ÊÖ¤êÈþ¿Íá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥ª¥ó¤¬Åô¤ëÏ©ÃÏÎ¢¤Ç¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤ÎÀÚ¤Ê¤½¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤ËÃí¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÄ¹¤¤¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤¯¤¢¤ê¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¾¼ÏÂ¤ÎÆ÷¤¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡×¡Ö¤â¤¦°ì¸®¹Ô¤¯¤è!!¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¿·½É¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤È¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä«ÁÒ¤Ï2008Ç¯¤Î¡Ö´¿´î¤Î²Î¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£