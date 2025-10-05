¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÅÄÂå²íÌé¡¢3¥Ð¥Ã¥¯Ãæ±û¤Ç13Àï¤Ö¤êÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤ò¤±¤ó°ú
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡Ê¡²¬1¡½0²£ÉÍFC¡Ê4Æü¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÅÄÂå²íÌé¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇDF¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤·¡¢13»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥Î¥¼¥í¡×¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥¥¢¥ó¡¢¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¤ÈÇË²õÎÏÈ´·²¤Î³°¹ñÀÒ3¥È¥Ã¥×¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ë²£ÉÍFC¤ÎÀïÎ¬¤ËÂÐ¤·¡Ö´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡õ¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Á¤êÂÐ±þ¡£Ï¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¡¢¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢MVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ï24»î¹çÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ±û¤ÎÆàÎÉÎµ¼ù¤È°ÌÃÖ¤ò¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÊä´°¤·¹ç¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Áê¼ê¤Î3¥È¥Ã¥×Ãæ±û¤¬¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¾¡Éé¤Ë¶¯¤¤Ý¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢ÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÅÄÂå¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê3¥Ð¥Ã¥¯º¸¤Î¡Ë°ÂÆ£¡ÊÃÒºÈ¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¹¶·â»þ¤Ë¤Ï2¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Çº¸¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤«¡£Åòß·¡ÊÀ»¿Í¡Ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤¿»þ¤Ë¡Ê±¦¤Î¡ËÆàÎÉ¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ÂÆ£¤âÃæ¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤É¤ÎÁª¼ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÂå¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ä¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿Ý¯Àî¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹´ÉÍý¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ï¢ÇÔÃæ¤Ï·×11¼ºÅÀ¤È»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¿¼éÈ÷¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÅÄÂå¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¸¤¯¤¸¤¿¤ë»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ËÍ¤é¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·üÌ¿¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÆÃÄ§¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë½¸Ãæ¡£¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤â»Ä¤ê5»î¹ç¡£»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÇòÀ±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë