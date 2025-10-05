¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¡¡4ÆüÌë¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÃË(44)¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÀÒ¤¬¶Ó¹¾Ä®¤Ç½»½êÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¦¶¿¸¶¹âµ×ÍÆµ¿¼Ô(44)¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢°¨ÎÉ»ÔÊ¿¾¾¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È°¨ÎÉÀÄÌÚ¿åÎ®Å¹¡×¤ÇÃËÀ­Å¹°÷2¿Í¤Ë¿ÏÅÏ¤êÌó12¥»¥ó¥Á¤Î²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤·¡¢¥ì¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â4Ëü5000±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Åö»þ¡¢Å¹Æâ¤ËµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Å¹°÷¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡Å¹°÷¤Ï¡¢¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡Ö¿ÏÊª¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¸½¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£

¡¡Ìó30Ê¬¸å¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¶¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤¬ÏÃ¤¹ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤¬°ìÃ×¤·¶¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò¤ËÌ·½â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢5Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¶¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶¯Åð¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£