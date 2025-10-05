¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¥ì¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â4Ëü5000±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¤ÇÃË(44)¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡¡¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«
¡¡4ÆüÌë¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÃË(44)¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÀÒ¤¬¶Ó¹¾Ä®¤Ç½»½êÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¦¶¿¸¶¹âµ×ÍÆµ¿¼Ô(44)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢°¨ÎÉ»ÔÊ¿¾¾¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È°¨ÎÉÀÄÌÚ¿åÎ®Å¹¡×¤ÇÃËÀÅ¹°÷2¿Í¤Ë¿ÏÅÏ¤êÌó12¥»¥ó¥Á¤Î²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤·¡¢¥ì¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â4Ëü5000±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹°÷¤Ï¡¢¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡Ö¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¸½¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£
¡¡Ìó30Ê¬¸å¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¶¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤¬ÏÃ¤¹ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤¬°ìÃ×¤·¶¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò¤ËÌ·½â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢5Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¶¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶¯Åð¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£