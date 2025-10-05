Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Àîº¬ËÜÄ®Ä®Ä¹ÁªÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë¡Ê¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¡Ë¡áÀÅ²¬¡¦Àîº¬ËÜÄ®
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Àîº¬ËÜÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áª¤Ï¡¢10·î5ÆüÄ«¤«¤éÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Àîº¬ËÜÄ®Ä®Ä¹ÁªÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë¡Ê¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¡Ë¡áÀÅ²¬¡¦Àîº¬ËÜÄ®
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢5Æü¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï´üÆüÁ°¤ò´Þ¤á52¡¥94%¤Ç¡¢Á°²ó¤Î2021Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àîº¬ËÜÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¢§¸½¿¦¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹±òÅÄÌ÷Ë®¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È¢§¿·¿Í¤Ç¹©·ÝÉÊÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¶È¤ÎÁ°ÅÄ²ÂÂ§¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¡¢5Æü¸áÁ°7»þ¤«¤éÄ®Æâ11¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢´üÆüÁ°¤ò´Þ¤á52¡¥94%¤È¡¢2021Ç¯¤ÎÁ°²ó¤ò7¡¥94¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ°²ó45¡¥00%¡Ë
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÄ®À¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ä»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¡¢5Æü¸á¸å6»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£