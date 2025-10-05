¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¿åÃå»ÑÈäÏª¡¡56ºÐ¤Ç¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¡Ö¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¡×½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿½¸¤Ç30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡Ä56ºÐ¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢56ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë°ìºý¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£?!¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¤È¤¦¡£·Ö¸÷¿§¤Î¿åÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë56ºÐ?!¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯ÇäÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¡£¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é±¿Æ°¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼ò¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½Ìò¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¸ÊºÎÅÀ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´Å¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢100ÅÀËþÅÀ¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡¢1969Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£56ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ËüËç°Ê¾å¤âÁýºþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
