¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡Ê69¡Ë5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ÎÅÞÆâ¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÏÃÂê¤òÆÃ½¸¡£ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤¿¾¾Åç»á¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹â»Ô»á¤Î¼ÂÁü¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÞÆâ¿Í»ö¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÐ¸Í»á¤¬¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª´´»öÄ¹¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤òÀï¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î´´»öÄ¹µ¯ÍÑ¤ò¿ä¾©¡£¹â»Ô»á¤¬¡ÖÂÐ¹³ÇÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÃúÇ«¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢Í×¿¦¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸å¡¹¡¢¤¤¤º¤ì¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤°Æ°¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¾¾Åç»á¤Ï¡¢»þÀÞ¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¸Í»á¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò¤«¤¿¤à¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤¬´´»öÄ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ä¤Æ°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë´´»öÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢47¡¢48ºÐ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ã¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´´»öÄ¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Öº£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¶¯¤¤»þ¤Î¡¢ÀÎ¤Î¾®Àô½ã°ìÏºÁíÍý¤Î»þ¤Ë°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬Æâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤«¤é´´»öÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àä¹¥Ä´¤Î»þ¤È¡¢º£¤Ï¤É¤³¤«¤ÈÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤È¤Ç¡¢»ö¾ð¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´´»öÄ¹¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃíÌÜÍá¤Ó¤ÆÁªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦°Ê³°¤Ë¡¢¤è¤½¤È¤É¤¦ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾®Àô¤µ¤ó¤âÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ®Æ¬Íý»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅÞ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡×¤È¡¢·ëÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢ÅÞ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹ñÌ±¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¾¾Åç»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¾®Àô¤µ¤ó¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤ËÏ³¤é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£