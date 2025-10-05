¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢23ºÐ·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤Î¡È»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤¬¸ø³«¤·¤¿23ºÐÄ¹½÷¤Î¡È»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ÈÆý»ù´ü¡É¤È¡ÈÍÄ¾¯´ü¡É»þÂå¤Î¤â¤Î¡£¡ÖÀ¸¸å3ÆüÌÜ¤Î¾Ð´é¡×¤È¡¢¡Ö2ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Î2Ëç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥â¥³¤Ï¡ÖÂç³ØÂ´¶È¤·¤Æ¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËèÆüÁ´ÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¹½÷¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤´ÈÓ¿æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÊì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Í¡¡»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í ¤º¡¼¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤¬¸ø³«¤·¤¿23ºÐÄ¹½÷¤Î¡È»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ÈÆý»ù´ü¡É¤È¡ÈÍÄ¾¯´ü¡É»þÂå¤Î¤â¤Î¡£¡ÖÀ¸¸å3ÆüÌÜ¤Î¾Ð´é¡×¤È¡¢¡Ö2ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Î2Ëç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥â¥³¤Ï¡ÖÂç³ØÂ´¶È¤·¤Æ¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËèÆüÁ´ÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¹½÷¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤´ÈÓ¿æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÊì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Í¡¡»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í ¤º¡¼¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£