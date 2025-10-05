¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ï¡©
ÌµÍý¤»¤ºÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¿©Âî¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¥×¥é¥¹¡×
±¿Æ°¥¼¥í¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¥Ê¥·¤Ç¤â¤ªÊ¢¤Ï±ú¤à¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Î²¬ÅÄÎ´¶µ¼ø¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½ü»éËÃ¿©¡×¤Î¼ÂÁ©¡£
²¬ÅÄ¶µ¼ø¤è¤ë¤È¡¢²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤òÂÀ¤é¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö»°Âç±ÉÍÜÁÇ¡Ê»é¼Á¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ë¡×¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¡Ö»é¼Á¤ÎÅ¬Àµ²½¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë»é¼ÁÎÌ¡Ë¡×¤³¤½¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Áé¤»¤ëÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡©
¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ÏYES¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÄê´üÅª¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÁé¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤à¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ÏµÛ¼ý¤ÎÁá¤¤ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿ÅüÎà¤Î²ô¤Ç¤¹¡£¥é¥Æ¤ä¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¤È»é¼Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤ë±ÕÂÎ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂÎºî¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Äã»é¼Á¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥óÌ£¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã»é¼Á¡¦¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Î¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤ÏÄ²Æâ¤Î°¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å¬ÀµÎÌ¤Ï1ÆüÅö¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å1kg¤Ç1g¤¬ÌÜ°Â¡£ÂÎ½Å50kg¤Î¿Í¤À¤È¡¢50g¤Ç¤¹¡£¡Ê¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂÎ½Å1kgÅö¤¿¤ê1.62g¡Á2.0g¡Ë´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á50g¡á¿©ºà¤Î½Å¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£
¡Ú¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á50£çÁêÅö¤Î¿©ºà¡Û
¡üµíÀÖ¿ÈÆù¡§230g
¡ü·Ü¤à¤ÍÆù¡§240g
¡üÆÚ¤Ð¤éÆù¡§360g
¡ü¤Þ¤°¤í¡§220g
¡üºú¡§230g
¡üÌÚÌÊÆ¦Éå¡§1000g¡Ê3.5ÃúÊ¬¡Ë
¡üÇ¼Æ¦¡§300g¡Ê6¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡üÍñ¡§420g¡Ê£Í¥µ¥¤¥º8¸ÄÈ¾Ê¬¡Ë
¡ü¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¡§500g
¡ü¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¡§310g
¡üÆ¦Æý¡§1400ml
¡üµíÆý¡§1500ml
ÀÝ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½ÅÍ×¡£°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤È¡¢¾Ã²½¤·¤¤ì¤ºÄ²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¡£1Æü3¿©¤Î¾ì¹ç¡¢50g¤ò3ÅùÊ¬¤·¤ÆÀÝ¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÄ²¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¡Ê°¶Ì¶Ý¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉåÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤è¤ê¥¬¥¹¡Ê¤ª¤Ê¤é¡Ë¤¬Áý¤¨¡¢½¤¤¤â¶¯¤¤¡ÊÍñ¤¬Éå¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎ²²«·Ï¤ÎÆ÷¤¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤·¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦°û¤ßÊý
¥×¥í¥Æ¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ï¡¢¥Û¥¨¥¤¡¢¥«¥¼¥¤¥ó¡¢¥½¥¤¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Û¥¨¥¤¡ÛµíÆý¤«¤éÆý»éËÃÊ¬¤ä¥«¥¼¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿¤â¤Î¡£¾Ã²½µÛ¼ý¤¬Áá¤¯¡¢¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¸ú²Ì¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡£Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¿©´¶¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ú¥«¥¼¥¤¥ó¡ÛµíÆýÍ³Íè¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¼ý¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÚÆù¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¸ú²Ì¤Ï¥Û¥¨¥¤¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶ÚÆù¤Ë»ýÂ³Åª¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥½¥¤¡ÛÂçÆ¦Í³Íè¤Î¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£Æ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¶õÊ¢´¶ÂÐºö¤Ë¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÁ´ÈÌ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ê¥Û¥¨¥¤¤Ê¤É¡Ë¤è¤ê¤â¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹ºîÍÑ¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥¨¥¤¤è¤ê¥½¥¤¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£´ÅÌ£ÎÁ¤Ê¤É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥½¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅü¼Á²áÂ¿¤Î±ÕÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀ¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°û¤ßÊý¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿å¤Ç³ä¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£µíÆý¤Ç³ä¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀÎ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬ÉÔÌ£¤¯¡¢¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µíÆý³ä¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥«¥í¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£»Òµí¤ÏµíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤â¤½¤â¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡¢µíÆý¤«¤é¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤À¤±¤òÃê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤òºÆ¤ÓµíÆý¤Ç³ä¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ»Íý¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥¼¥¤¥ó¤Ï°ß¤ÎÃæ¤Ç¶Å¸Ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÛ¼ý¤ÎÂ®¤µ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¥«¥í¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥óÌ£¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò100%¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èþ¤·¤¤È©¤äÈ±¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ð¤¯¼Á¤¬½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÀÝ¤êÊý¤òÃµ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄ Î´¡Ê¥ª¥«¥À ¥¿¥«¥·¡Ë¡ÄÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¶µ¼ø¡¢Çî»Î¡ÊÂÎ°é²Ê³Ø¡Ë¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡ÊWNBF¥×¥í¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÀ¤³¦°ì¡Ë¡¢¹ü³Ê¶ÚÉ¾ÏÀ²È(¥Ð¥º¡¼¥«²¬ÅÄ)¡£
