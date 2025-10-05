brainchild¡Çs¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡£¡Ö¥³¥í¥Ê°ÊÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌ©½¸¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡ª¡×
brainchild¡Çs¤¬10·î4Æü¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãbrainchild¡Çs TOUR 2025 THE MEMORIAL¡ä¤Î½éÆü¤ò¿å¸ÍLIGHT HOUSE¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
SE¤È¶¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÁá¤¯¤âÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥í¥¢¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÏÐò(Vo)¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê°ÊÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌ©½¸¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ÈÇ®µ¤¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ¿·¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦MC¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡£¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê´¿À¼¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ªÈ×¡¢ÀèÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖOn Time¡×¤òÅê²¼¡£²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¾²¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÂÎ´¶¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤È´ÑµÒ¤¬¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Î¡ÖOn Time¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖRock band on the beach¡×¤Ç¤Ï¿å¸Í¤æ¤«¤ê¤Î¡ÉÐó³Ú±à¡É¤ä¡É¿å¸Í²«Ìç¡É¤Ë¤«¤±¤¿¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Ìó1»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¶½Ê³¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿Ç»Ì©¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
brainchild¡Çs¤Ï¸½ºß¿·¶Ê¡ÖOn Time¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÎ¢ÌÌ¤Î¥ê¥ó¥¯¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢³Æ²ñ¾ì¤´¤È¤ËÃêÁª¤ÇÈ¯ÇäÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë²ñ¾ìÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡ýyuka kikuchi
◾️¡ãbrainchild¡Çs TOUR 2025 THE MEMORIAL¡ä
2025Ç¯
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸Í¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡[17:30 OPEN / 18:00 START] SOLD OUT
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡[17:00 OPEN / 18:00 START]
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçLIVE VANQUISH¡¡[16:30 OPEN / 17:00 START]
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI¡¡[18:15 OPEN / 19:00 START] SOLD OUT
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡[17:15 OPEN / 18:00 START]
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL¡¡[17:15 OPEN / 18:00 START]
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµþÅÔ¡¦KYOTO MUSE¡¡[16:30 OPEN / 17:00 START] SOLD OUT
11·î7Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¡¡[18:00 OPEN / 19:00 START] »ØÄêÀÊSOLD OUT
11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦UMEDA CLUB QUATTRO¡¡[16:00 OPEN / 17:00 START]
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬ROXY¡¡[17:15 OPEN / 18:00 START]
11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾MONSTER¡¡[16:30 OPEN / 17:00 START]
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM Be-1¡¡[17:30 OPEN / 18:00 START]
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa¡¡[17:00 OPEN / 18:00 START] SOLD OUT
¢¡ÀÊ¼ï¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
»ØÄêÀÊ ¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¡¢¨11·î7ÆüÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¸ø±é¤Î¤ß¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È»ØÄêÀÊ¤Î2ÀÊ¼ï¤ò¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ➡»ØÄêÀÊ¤Ï´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¢§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/brainchild-s/
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/brainchilds-ikt/
¢§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
https://l-tike.com/brainchilds/
◾️¿·¶Ê¡ÖOn Time¡×
ÇÛ¿®¡§https://aoj.lnk.to/J1lIvmmB
◾️¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡§BVCL-1497¡Á1499 \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://VA.lnk.to/894HWP
¢¡¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦Amazon.co.jp¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È3ËçÁÈ
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦brainchild¡Çs±þ±çÅ¹¡§JK¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ³¨ÊÁ¡¦¡ÈJK¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡É¤ÎÇÛÉÛÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¸ÂÄêÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¡Ö¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë²ñ¾ìÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×ÃêÁª±þÊç·ô
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü12:00¡Á12·î31Æü23:59
¢¨²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ë¤´»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÊý¤Î¤ß¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦2026Ç¯3·î25Æü 18»þ¡Á20»þ
(Zoom¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇZoom¤Ë¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¡ÎÃí°Õ»ö¹à¡Ï
¡¦Zoom¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦ÃêÁªÊýË¡¤äÅöÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Zoom¤ÎÉ¬Í×´Ä¶Åù¤ÏZoom¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµ¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤Þ¤¿¤Ï´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Åö¼Ò¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤ËÂ§¤ê¡¢¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤òÅö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÌÜÅª°Ê³°¤Ë»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»£±Æ¡ýyuka kikuchi