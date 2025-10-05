¡Ö¾®Ä²¤¬¤ó¡×¤¬¿Ê¤à¤È¡ÖÄ²ÊÄºÉ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©Ä²ÊÄºÉ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ï¾Ã²½´É¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Ê¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÄ²ÊÄºÉ¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²ÊÄºÉ¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ÎÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÄ²ÊÄºÉ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¾É¾õ¡¢¼£ÎÅË¡¡¢·Ð²á¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÏÂÅÄ Â¢¿Í¡Ê¤ï¤ÀÆâ²Ê¡¦°ß¤ÈÄ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
º´²ìÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Æî³¤°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¾Ã²½´ïÆâ²ÊÉôÄ¹¡¢ÂçÊ¬»Ô°å»Õ²ñÎ©¥¢¥ë¥á¥¤¥ÀÉÂ±¡Æâ»ë¶À¥»¥ó¥¿ーÄ¹·ó¾Ã²½´ïÆâ²ÊÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¤Î2023Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ë¡Ö¤ï¤ÀÆâ²Ê¡¦°ß¤ÈÄ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×³«¶È¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°åÎÅ´ØÏ¢¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¤ä´Æ½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñ´ÎÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤ª¤±¤ëÄ²ÊÄºÉ¤Î³µÍ×¤È¾É¾õ
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÄ²ÊÄºÉ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢µÞ·ã¤ÊÊ¢ÄË¤äÓÒÅÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÄ²ÊÄºÉ¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤äÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä²ÊÄºÉ¤È¤Ï
Ä²ÊÄºÉ¤È¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÄ²´É¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¡¢ÆâÍÆÊª¤¬Àè¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä²ÊÄºÉ¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä²¤Î±ê¾É¤ËÈ¼¤¦ÌþÃå¤ä¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ²´É¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£Ä²¤ÎÆ°¤¤¬Äã²¼¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ëµ¡Ç½Åª¤ÊÄ²ÊÄºÉ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÆÃ¤Ë¥¤¥ì¥¦¥¹¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²´É¤ÎÄÌ²á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆâÍÆÊª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÂÚÎ±¤·¡¢¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿·ë²Ì¡¢·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤äÓÒµ¤¡¦ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
Ä²ÊÄºÉ¤Î¾É¾õ
Ä²ÊÄºÉ¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¢ÄË¡Ê¤ª¤Ê¤«¤ÎÄË¤ß¡Ë
Ê¢ÉôËÄËþ¡Ê¤ªÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¡Ë
ÓÒµ¤¡ÊÅÇ¤µ¤¡Ë¡¦ÓÒÅÇ
ÇÓÊØ¡¦ÇÓ¥¬¥¹º¤Æñ
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢È¯Ç®¤äÌ®¤ÎÂ®¤µ¡ÊÉÑÌ®¡Ë¡¢Îä¤ä´À¡¢´éÌÌÁóÇò¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥¯¾É¾õ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¢ÄË¡¦Ê¢ÉôËÄËþ¡¦ÓÒÅÇ¡¦ÇÓÊØº¤Æñ¤¬Â·¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤¤ªÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¤äÄË¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®Ä²¤¬¤ó¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤¬µ¯¤¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¼ðáç¤¬Ä²´ÉÆâ¹Ð¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¡³£Åª¤ËÄÌ²á¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ä²ÊÄºÉ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Ä²¤ÏÄ¹¤µ6～7m¤ÈÄ¹¤¤¾Ã²½´É¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆâÍÆÊª¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Ä²ÆâÊÉ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢Ä²¤ÎÆâÂ¦¤«¤é´É¹Ð¤ò¶¹ºõ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ä²ÊÉ¼«ÂÎ¤ò¹Å¤¯Èî¸ü¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÄÌ¤êÆ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ýÂ¦¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ä¾Ã²½±Õ¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤»¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅË¡
¾®Ä²¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÛµÞ¤Ë¾Ã²½´É¤ÎÄÌ²á¾ã³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅË¡¤ÏÂç¤¤¯ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤È¼ê½ÑÎÅË¡¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤ä¤¬¤ó¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤ÇÁ´¿È¾õÂÖ¤Î°ÂÄê¤È°ì»þÅª¤ÊÊÄºÉ²ò½ü¤ò¿Þ¤ê¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¼ðáç¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê½Ñ¤Ê¤Éº¬¼£Åª¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ
Ä²ÊÄºÉ¤Î½é´üÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£Ä²¤¬´°Á´¤Ë²õ»à¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½èÃÖ¤Ç¾É¾õ¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Àä¿©¡¦Í¢±Õ
°û¿©¤ò°ìÀÚÃæ»ß¤·¡¢ÅÀÅ©¤Ç¿åÊ¬¤ä±ÉÍÜ¡¢ÅÅ²ò¼Á¤òÊäµë¤·¤Þ¤¹¡£¸º°µ
É¡¤«¤é¥¤¥ì¥¦¥¹´É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¥åー¥Ö¤ò°ß～¾®Ä²¤ËÁÞÆþ¤·¡¢Ä²Æâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿±ÕÂÎ¤ä¥¬¥¹¤òÂÎ³°¤ËµÛ°ú¤·¤Þ¤¹¡£ÌôÊªÎÅË¡
Ä²¤ÎÆ°¤¤òÀ°¤¨¤ëÌôºÞ¤ä¡¢ÓÒÅÇ¡¦Ê¢ÄË¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Î¤¿¤á¤ÎÌôºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢°ì»þÅª¤ËÄ²ÊÄºÉ¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£Ä²´É¤¬ÉôÊ¬Åª¤ÊÌþÃå¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì²áÀ¤ÎËãáãÀ¥¤¥ì¥¦¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Àä¿©¤È¸º°µ¤Î¤ß¤ÇÄ²¤ÎÄÌ²á¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Ä²¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¡¢¼ðáç¤½¤Î¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êºÆ¤ÓÊÄºÉ¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤Ç¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢°ú¤Â³¤º¬ËÜ¼£ÎÅ¡Ê¼ê½Ñ¤Ê¤É¡Ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê½ÑÎÅË¡
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ²ÊÄºÉ¤Îº¬ËÜÅª¼£ÎÅ¤Ï¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ðáç¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Ä²´É¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä²ÊÄºÉ¤¬ÊÝÂ¸Åª¼£ÎÅ¤Ç²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¼ðáç¤Ë¤è¤ëÊÄºÉ¤¬ºÆÈ¯¤·¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë¼ê½Ñ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿Ê¹ÔÅÙ
¾®Ä²¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¾®Ä²¤¬¤ó¤ÏÁá´ü¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¤âÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤Éô°Ì¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ò·Àµ¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ÆÃ¤Ë¡¢Ä²´É¤¬¶¹ºõ¤·¤ÆÄ²ÊÄºÉ¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ðáç¤¬Ç´Ëì²¼ÁØ¤è¤ê¿¼¤¯Ä²ÊÉÆâ¤Ë¿»½á¤·¡¢Ä²¤ÎÆâ¹Ð¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î·Ð²á
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ²ÊÄºÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸å¤Î·Ð²á¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÉÂ´ü¤ä¼£ÎÅÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Ä²¤¬¤ó¤Ï¾ÉÎã¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯É¸½àÅª¤Ê½Ñ¸åÊä½õÎÅË¡¡ÊºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º¬¼£¼ê½Ñ¸å¤ÏÄê´üÅª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²ÊÄºÉ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ðáç¤¬´°Á´¤Ë¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÊÄºÉ¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯¤Ë¤è¤êºÆ¤ÓÄ²ÊÄºÉ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤¿©»ö¤Î¹©É×¡Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼è¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤äÄê´ü¸¡ºº¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¾®Ä²¤¬¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¾®Ä²¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡£
´ðËÜÅª¤ËÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ²ÊÄºÉ¤Ï¾É¾õ¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÅÀÅ©¤ä¥Á¥åー¥Ö¤Ë¤è¤ë¸º°µ½èÃÖ¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ±¡Ãæ¤Ï°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î´ÉÍý²¼¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤È·Ð²á´Ñ»¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ï°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢°ÂÀÅ¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®Ä²¤¬¤óÄ²ÊÄºÉ¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¼£ÎÅÈñÁí³Û¤Î°ìÉô¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë3³ä¡Ë¤Ç¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê·î¤´¤È¤Î¾å¸Â³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¶¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤ÏÄÌ¾ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¥ö·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬°ìÄê³Û¡Ê½êÆÀ¤Ë±þ¤¸Ìó5Ëü～8Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÄ¶²áÊ¬¤¬¸å¤«¤éÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ä½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬1³ä¤Þ¤¿¤Ï2³ä¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¸Â³Û¤â¤µ¤é¤ËÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ï½êÆÀ¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÃ´Åö¤Î°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤äÊÝ¸±¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ç¤ÏÄ²ÊÄºÉ°Ê³°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¾®Ä²¤¬¤ó¤ÏÄ²ÊÄºÉ°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ½é´ü¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬Ë³¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¢ÉôËÄËþ´¶¤äÊ¢ÄË
°¿´¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶
¾Ã²½´É½Ð·ì
²«áÕ
ÂÎ½Å¸º¾¯
¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤Ï¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾®Ä²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¾®Ä²¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ²ÊÄºÉ¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë½ÅÂç¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤ÎÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¡¢º¬ËÜ¼£ÎÅ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¢Éô¤ÎÄ¥¤ê¤äÄË¤ß¡¢ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢ÆÃ¤Ë¾®Ä²¤¬¤ó¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤ºÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼£ÎÅ¸å¤âºÆÈ¯Í½ËÉ¤ä¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢°å»Õ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤¬Ä²ÊÄºÉ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈºÆÈ¯Í½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
