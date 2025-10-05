¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¼¡¤°¡ÈÎ¥Ã¦¼Ô¡É¤ËÈáÃ²¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ç·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅ´ÏÓDASH¤ÎÈá·à¡×
¡¡10·î4Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØA¤§¡ªgroup¡Ù¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÂáÊáÊóÆ»¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áð´Ö¤ÏÆ±Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Î30ÂåÃËÀ¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£Åö»þ¤ÎÁð´Ö¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸½¾õ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢¡Ø»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±Æü20»þ¤è¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤µ¤ó¤â¡Ô20¡§00¡ÁÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¡¢Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ËÜÂçÀ²¤ËÂ³¤¯ÉÔ¾Í»ö¡£¤½¤ó¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¡¢¡Ø¡ÔA¡ÕBEGINNING¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë»×¤¨¤¿ÌðÀè¤ÎÂáÊá·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁð´Ö¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤ÆX¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔDASHÂ¼½Ð¤Æ¤¿»Ò¤À¤è¤Í¡©²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡Õ
¡ÔÅ´ÏÓDASH¤¬¡¢¡¢¡¢DASHÂ¼¤¬¡¢»È¤¨¤Ê¤¤²áµî±ÇÁü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Õ
¡Ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂáÊá¤À¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¢DASHÂ¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¿ÍÀ¸¶¸¤¦¤ó¤«¡ª¡©¡Õ
¡¡Áð´Ö¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö2019Ç¯½Õ°Ê¹ß¤«¤é¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎDASHÅç¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ø0±ß¿©Æ²¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÀèÇÚ¤ÎTOKIO¤È¤È¤â¤ËÂ¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸µTOKIO¤ÇÌ¤À®Ç¯¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃ¦Âà¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤ä¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¿Í¤¬¸º¾¯¡£º£²ó¤ÎÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¿¤«¡Ù¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÎÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ë°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢5Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÈÖÁÈ¤ØÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¹¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö6·î¤Î¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÉÔ¾Í»ö°Ê¹ß¤Ï¡¢TOKIO¤¢¤ê¤¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ò¡¢¸åÇÚ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìó30Ç¯Â³¤¯»Ù»ý¤Î¸ü¤¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡£¤É¤¦¤Ë¤«Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ÎÈá·à¤ò¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£